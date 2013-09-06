Мера Коктебеля засуджено до трьох років ув'язнення

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв.

"Суд Феодосії визнав винним Олексія Булигу і засудив на три роки позбавлення волі. Булигу було взято під варту в залі суду", - зазначив міністр.

Таку ухвалу суд виніс напередодні увечері.

Булига працював головою селищної ради з 1991 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні міліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушень під час передачі майна в оренду Коктебельською селищною радою за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова халатність).

Слідчі встановили причетність мера до незаконної передачі складів місцевої овочевої без урахування оцінної вартості об'єкту в 1994 році.