Мера Коктебеля засуджено до трьох років ув'язнення

09:36, 06 вересня 2013
Політика
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Мера кримського курортного селища Коктебель Олексія Булигу, обвинуваченого в службовій халатності, засуджено до трьох років ув'язнення.

Булигу було взято під варту в залі суду / Фото : kafanews.com

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв.

"Суд Феодосії визнав винним Олексія Булигу і засудив на три роки позбавлення волі. Булигу було взято під варту в залі суду", - зазначив міністр.

Таку ухвалу суд виніс напередодні увечері.

Булига працював головою селищної ради з 1991 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні міліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушень під час передачі майна в оренду Коктебельською селищною радою за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова халатність).

Слідчі встановили причетність мера до незаконної передачі складів місцевої овочевої без урахування оцінної вартості об'єкту в 1994 році.

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