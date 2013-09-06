Мера Коктебеля засуджено до трьох років ув'язнення
09:36, 06 вересня 2013Політика
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Мера кримського курортного селища Коктебель Олексія Булигу, обвинуваченого в службовій халатності, засуджено до трьох років ув'язнення.
Булигу було взято під варту в залі суду / Фото : kafanews.com
Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв.
"Суд Феодосії визнав винним Олексія Булигу і засудив на три роки позбавлення волі. Булигу було взято під варту в залі суду", - зазначив міністр.
Таку ухвалу суд виніс напередодні увечері.
Булига працював головою селищної ради з 1991 року.
Як повідомляв УНІАН, у березні міліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушень під час передачі майна в оренду Коктебельською селищною радою за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова халатність).
Слідчі встановили причетність мера до незаконної передачі складів місцевої овочевої без урахування оцінної вартості об'єкту в 1994 році.
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