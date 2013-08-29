З в'язниці Гуантанамо вперше за рік вислали ув’язнених

Ув’язнені Набіль Саїд Хаджараб і Мутія Садок Ахмад Сайяб будуть передані властям Алжиру.

На тему: США назвали імена тих, кого тримають в Гуантанамо без суду

У заяві Пентагону зазначається, що рішення про репатріацію було ухвалене спільно шістьма американськими департаментами і агентствами, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Після висилки двох ув’язнених до Алжиру в Гуантанамо залишилися 164 особи. У червні представники влади США назвали імена 48 «безстрокових» ув’язнених Гуантанамо, які перебували у в'язниці без пред'явлення звинувачення станом на січень 2010 року.

Ці люди, на думку американської влади, дуже небезпечні, щоб перебувати на волі, але при цьому їм не вдається пред'явити звинувачення. Більшість з них - громадяни Ємену.

У 2012 році з Гуантанамо було звільнено двох уйгурів (китайських мусульман-суннітів), а канадського громадянина Омара Хадра було відправлено відбувати покарання на батьківщину. У 2010 році також репатріювали кількох ув’язнених Гуантанамо, зокрема двох громадян Алжиру.

В'язниця в Гуантанамо існує з 2002 року. Там утримують військових злочинців і підозрюваних у тероризмі. Громадські організації неодноразово звинувачували США у порушенні прав людини в Гуантанамо, зокрема у тортурах ув’язнених і утриманні людей у в'язниці без пред'явлення звинувачення.

Президент США Барак Обама обіцяв закрити в'язницю в Гуантанамо ще у 2009 році, після свого першого обрання. Проте розформувати в'язницю досі не вдалося.

Навесні2013 року в Гуантанамо розпочалися протестні виступи ув’язнених, які оголошували голодування або обирали інші форми опору, наприклад, кидалися в охоронців фекаліями.