Янукович пояснив, що зараз референдум не потрібен

«Нам не потрібно протиставляти питання європейської інтеграції з питаннями будівництва стратегічних відносин з країнами євразійського співтовариства або союзу», - сказав очільник держави в інтерв'ю телеканалу «Україна» у неділю.

Янукович нагадав, що вже підписано низку документів, які визначають статус України у відносинах з Митним союзом і Євразійським союзом, в яких наша держава є спостерігачем.

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«Що стосується референдуму, про який весь час йде мова і яким лякають усіх, референдум необхідний буде тоді, в перспективі, коли буде йтися про вступ до того чи іншого співтовариства, до якого нам потрібно буде делегувати частину наших суверенних прав, передбачених Конституцією. І ось тут, звичайно, тільки український народ може прийняти таке рішення», - сказав він.