Співпраця служби зайнятості з роботодавцями столиці

17 вересня о 10 годині розпочнеться прес-конференція Київського міського центру зайнятості за участю директора столичної службі зайнятості Віктора Сухомлина та начальника відділу організації надання послуг роботодавцям КМЦЗ Майї Шурко на тему «Ефективна співпраця з роботодавцями – основа діяльності служби зайнятості».

Основні питання, що будуть висвітлюватись:

1. Нові послуги Київського міського центру зайнятості та попит на них з боку столичних роботодавців.

2. Презентація другого Конгресу роботодавців столиці, що буде проводити Київський міський центр зайнятості 24 вересня 2013 року.

На прес-конференції будуть представлені свіжі статистичні дані про співпрацю КМЦЗ

з роботодавцями та про стан столичного ринку праці в цілому. Також буде надана інформація про найбільш актуальні послуги для роботодавців, що почали надаватись в поточному році у зв’язку з введенням в дію нового законодавства про зайнятість. Розкажуть спікери також про відкриття Віртуального центру зайнятості та інші нововведення, які будуть започатковані на вересневому Конгресі роботодавців Києва.

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі Інформаційного агентства «Наш Продукт». В прес-залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi. Акредитація ЗМІ обов’язкова.

Щодо акредитації ЗМІ звертатись до Олени Райченко, менеджера зі зв’язків з громадськістю, за телефонами (044) 593-61-44 та (096) 920-33-36, або електронною поштою e.raichenko@ianp.com.ua.

Адреса проведення прес-конференції: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр Інформагентства «Наш Продукт». Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.

Шановні журналісти! Київський міський центр зайнятості звертає вашу увагу на те, що 20 вересня ЗАВЕРШУЄТЬСЯ прийом робіт на конкурс «Скоротимо безробіття в столиці», і у вас є гарна нагода отримати за свою роботу приз – планшет чи нетбук. З умовами конкурсу в повному обсязі ви можете ознайомитися на офіційному веб-сайті столичної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie).