Бжезинський: для Росії Україна - найбільший "трофей"

"Цілком очевидно, що його сутність полягає в спробі підпорядкувати одну за одною незалежні сьогодні пострадянські країни. Україна в цьому контексті є найбільшим" трофеєм ", і думаю, що росіяни сповнені рішучості підпорядкувати її", - сказав Бжезінський, повідомляє Deutsche Welle.

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Він зазначив, що питання в тому, чи готові українці відстояти свою незалежність: "Самі українці повинні визначити те, чи бути їм знову провінцією у складі великої Росії".

За його словами, "мудрі люди в США" "усвідомлюють, що сьогоднішнє зближення України з Європою створює умови, які сприятимуть і зближенню Росії з Європою".

"Тому це в інтересах передусім самої України, а також Росії, та Європи в цілому, щоб цей процес приєднання України до Європи не саботувався, що не переривався і не перетворювався на спроби підпорядкувати Україну більшій імперській Росії", - зазначив Бжезинський.

Експерт упевнений: "Україна і Росія філософськи та культурно є частиною Європи. Україна тісніше співпрацює з Європою, маючи від цього вигоду, але опосередковано вигоду від цього має і Росія. Зрештою, це набагато перспективніше майбутнє для Росії, ніж варіант, коли Росія є ізольованою і намагається підкупом домогтися інтеграції України до своєї нової імперії, одночасно будучи затиснутою між об'єднаною Європою та Китаєм, який нарощує міць.".