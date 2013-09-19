Посол Греції назвав Україну "більш європейською" за інші країни, що йдуть до ЄС

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні Василіс Пападопулос сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, грецький посол запевнив, що його країна і в подальшому підтримуватиме євроінтеграцію України.

"Греція ніколи не ставила під сумнів той факт, що Україна є європейською країною. Можливо, навіть, більш європейською, ніж інші країни, які хочуть приєднатися до ЄС. І ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам у ваших євроінтеграційних прагненнях, як у Брюсселі, так і у Афінах", - сказав Пападопулос.

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Посол підкреслив, що з 1 січня 2014 року Греція головуватиме у ЄС, і пообіцяв Україні усю необхідну допомогу задля її євроінтеграційних прагнень.

"Я з радістю доповім грецькому уряду про те, що Україна зараз робить надзвичайно значні кроки для того, аби адаптуватися до усіх стандартів, які необхідні для підписання Угоди про асоціацію. І ми будемо надзвичайно раді вам допомогти у цьому напрямку", - сказав він.

У свою чергу Азаров подякував Греції за послідовну підтримку українських євроінтеграційних прагнень. «Мені приємно відмітити, що Греція послідовно підтримує процес європейської інтеграції України. Тому я хочу висловити нашу вдячність грецькому Уряду за таку позицію", - сказав прем‘єр.

Азаров також підкреслив, що Україна і Греція мають значний потенціал для активізації двосторонньої співпраці.

За його словами, проведення в Києві шостого засідання Міжурядової українсько-грецької комісії сприятиме активізації відносин між країнами.

"Ми зараз готуємося до проведення шостого засідання Міжурядової українсько-грецької робочої групи з питань економіки і наукового співробітництва. Попереднє засідання відбулося у 2011 році, у Афінах. Зараз воно пройде у нас, у Києві. Ми надзвичайно раді будемо зустріти вашу делегацію. І під час цієї зустрічі можна було б обговорити практичні механізми, які прискорять нашу співпрацю", - сказав Азаров.

Також Азаров нагадав, що в Україні проживає велика грецька діаспора, а тому є всі можливості для того, аби активізувати співпрацю між нашими країнами у культурно-гуманітарній сфері. У цьому контексті він доручив українському Мінінфраструктури розглянути можливість запровадження прямого авіаційного сполучення із Донецька до Афін.

При цьому грецький посол відзначив, що у минулому році кількість українських туристів, які відвідали Грецію, збільшилась на 100%, і висловив сподівання, що у наступному році кількість українських туристів також збільшиться.

У цьому контексті Азаров підкреслив, що збільшенню кількості українських туристів, які відвідують грецькі курорти, сприяла б лібералізація візового режиму між Україною і Грецією та спрощення його хоча б у літній період.