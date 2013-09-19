МЗС України висловив усний демарш раднику-посланнику посольства РФ
У МЗС України розчаровані некомпетентними оцінками російських представників щодо стану та перспектив розвитку відносин між Україною та Росією, які останнім часом все частіше мають місце в інформаційному просторі
Про це йдеться в заяві МЗС України, текст якої передано УНІАН.
«У цьому зв’язку, - говориться в заяві, - та у контексті останніх упереджених висловлювань представника МЗС РФ, 19 вересня ц.р. до МЗС України було викликано радника-посланника Посольства Російської Федерації в Україні та висловлено усний демарш».
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Російською стороною було зазначено, що висловлювання рядового співробітника зовнішньополітичного відомства РФ не мають офіційного характеру і підтверджено, що він вийшов за рамки своїх повноважень та «дипломатичної мови».
У МЗС України очікують на належну реакцію керівництва зовнішньополітичного відомства Росії на такі висловлювання.
Розраховуємо також на таку оцінку планованого підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також розвитку рівноправних відносин і взаємовигідного співробітництва МС/ЄЕП, яка б відповідала духу стратегічного партнерства між нашими країнами.
В Україні не протиставляють співпрацю на європейському напрямі і відносини з євразійським співтовариством, викладено в заяві.