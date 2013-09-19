МЗС України висловив усний демарш раднику-посланнику посольства РФ

Про це йдеться в заяві МЗС України, текст якої передано УНІАН.

«У цьому зв’язку, - говориться в заяві, - та у контексті останніх упереджених висловлювань представника МЗС РФ, 19 вересня ц.р. до МЗС України було викликано радника-посланника Посольства Російської Федерації в Україні та висловлено усний демарш».

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Російською стороною було зазначено, що висловлювання рядового співробітника зовнішньополітичного відомства РФ не мають офіційного характеру і підтверджено, що він вийшов за рамки своїх повноважень та «дипломатичної мови».

У МЗС України очікують на належну реакцію керівництва зовнішньополітичного відомства Росії на такі висловлювання.

Розраховуємо також на таку оцінку планованого підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також розвитку рівноправних відносин і взаємовигідного співробітництва МС/ЄЕП, яка б відповідала духу стратегічного партнерства між нашими країнами.

В Україні не протиставляють співпрацю на європейському напрямі і відносини з євразійським співтовариством, викладено в заяві.