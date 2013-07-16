Кожарі подобається, як він головує в ОБСЄ

Про це йдеться в статті Кожари „Український рік ОБСЄ: екватор головування”, опублікованій” в газеті „День”, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Зокрема, відзначаючи складність віднайдення балансу інтересів 57 держав-членів ОБСЄ задля досягнення основної мети Організації - створення на просторі ОБСЄ вільного, демократичного, єдиного та неподільного Євроатлантичного та Євразійського безпекового співтовариства, Кожара наголосив, що Україні за півроку головування вдалося забезпечити належну динаміку процесу та згенерувати інтерес держав-учасниць до обговорення найбільш складних питань порядку денного ОБСЄ.

За словами міністра, одним з пріоритетів головування є питання врегулювання тривалих конфліктів – у Придністров’ї, Нагірному Карабаху та в Грузії, які, навіть у замороженому стані, становлять загрозу європейській безпеці. Кожара підкреслив, що Українське головування ставить перед собою у цьому контексті гранично реальні та зрозумілі цілі: невеликими, але послідовними кроками досягати прогресу; відновлювати довіру між учасниками конфлікту; надавати свій майданчик для переговорів.

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При цьому діючий голова ОБСЄ нагадав, що за півроку було проведено два раунди переговорів з придністровського врегулювання у форматі «5+2» – у Львові і в Одесі. «Ми наполегливо працюємо над тим, щоб діалог між керівництвом у Кишиневі та Тирасполі не припинявся. Вживаємо зусиль для запобігання зростанню напруги в зоні безпеки. На порядку денному – покращення у сфері свободи пересування, активізація співробітництва правоохоронних органів, економічна і гуманітарна співпраця. Вважаємо, що досягнення прогресу на цих напрямах зміцнюватиме основу політичного врегулювання придністровського конфлікту», - зазначив Кожара.

Торкаючись головування України на Женевських міжнародних дискусіях, діючий голова ОБСЄ підкреслив, що за посередництва Українського головування щомісяця в Грузії проходять засідання Механізму попередження та реагування на інциденти, на якому обговорюються питання безпеки в зоні лінії адміністративного кордону з Південною Осетією. «Їх учасники об'єктивно констатують: від початку року ситуація стала стабільнішою, а кількість інцидентів – зменшилася», - зазначив Кожара.

В контексті нагірнокарабаського врегулювання міністр відзначив, що Україна, як головуюча в ОБСЄ держава, на постійній основі доносить сигнали про необхідність завершити узгодження базових принципів врегулювання конфлікту, утримуватися від односторонніх кроків, стабілізувати ситуацію на лінії дотику. «Україна підтримує зусилля співголів Мінської групи зі сприяння мирному врегулюванню нагірнокарабаського конфлікту. За півроку Співголови вже двічі відвідували Київ, і ми мали змістовні дискусії про перебіг процесу врегулювання», - наголосив діючий голова ОБСЄ.

Як безперечний здобуток Українського головування в ОБСЄ міністр також назвав суттєву інтенсифікацію з ініціативи України дискусій в ОБСЄ з енергетичної безпеки. Він зазначив, що Президент України Віктор Янукович та Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов виступили зі спільною ініціативою щодо проведення в жовтні цього року в Ашгабаті конференції високого рівня ОБСЄ з питань енергетичної безпеки, і ця ініціатива викликала значний інтерес та підтримку серед країн-учасниць Організації. „Ми розраховуємо на те, що Ашгабатська конференція стане початком процесу, який призведе до істотного підвищення міжнародної ролі ОБСЄ у сфері енергетичної безпеки”, - підкреслив діючий голова ОБСЄ.

Крім того, за словами Кожари, „свобода ЗМІ та безпека журналістів, боротьба з проявами нетерпимості чи дискримінації, свобода віросповідання, свобода зібрань та об’єднань, демократичні вибори і спостереження за ними, захист прав осіб, що належать до національних меншин, - ці питання постійно перебувають у центрі уваги Організації”. Він підкреслив, що сприяння виконанню державами-учасницями ОБСЄ зобов’язань, спрямованих на посилення захисту прав і основних свобод людини, є пріоритетом Українського головування.

У статті міністра також зазначається, що значна увага Українського головування приділяється вихованню молоді на засадах толерантності та недискримінації, і важливий внесок у досягнення цієї мети покликаний зробити Дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ, який відбудеться з 20 липня по 1 серпня 2013 року на базі Міжнародного дитячого центру «Артек» під егідою українського головування в ОБСЄ.

Кожара також нагадав, що менш ніж за півроку міністри закордонних справ 57 держав-учасниць ОБСЄ та 11 держав-партнерів зі співробітництва зберуться у Києві на ювілейне, ХХ Міністерське засідання ОБСЄ. Українське головування розпочало підготовку проектів документів, які виноситимуться на цей захід. „Ми свідомо взяли курс на якість, а не кількість майбутніх рішень. Успіх головування тієї чи іншої країни давно вже не вимірюється кількісними категоріями. Наші пропозиції відображатимуть пріоритети Українського головування у всіх трьох вимірах безпеки, включаючи врегулювання конфліктів, принципи нерозповсюдження, кібербезпеку, вплив енергетичної діяльності на довкілля, протидію торгівлі людьми та просування процесу «Гельсінкі +40»”, - підкреслив діючий голова ОБСЄ.