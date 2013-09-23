Доктор Комаровський: Богатирьова випустила наказ, який збільшує хабарі з дитсадків України

Відомий дитячий лікар Євген Комаровський переконаний, що цей наказ МОЗ призведе до збільшення кількості штрафів і хабарів. Про це він пише у своєму відкритому листі, повідомляють "Наші гроші".

Лікар наголошує, що тепер жоден дитсадок не відповідає і не відповідатиме новоствореним санітарним нормам і правилам.

Приміром, наказом передбачено, що у приміщеннях дитсадків повинна бути відносна вологість повітря 40-60%, а температура у спальнях – в межах 18-21 градуса. При цьому опалення сильно висушує повітря, а для підтримання сталої температури необхідно здійснювати кондиціювання повітря. Але в наказі «забороняється установка кондиціонерів і зволожувачів повітря будь-якого типу». «Тобто, наказуючи норми, законодавець свідомо позбавляє вас можливості цим нормам слідувати!», – пише Комаровський.

Розписані також вимоги до туалетів, де параметри розписані по сантиметрах. «Так і стоїть перед очима перевіряльник, який виповзає з туалету з криком і сантиметром в руках – ага, у вас тут 163 см, а за законом (!) треба 165 …», – вказує лікар.

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«Ви хочете привезти в дитячий сад 10 пачок соку. Будь ласка! Але зробити ви це можете тільки на спеціальному автомобілі з написом «Продукти» …, – продовжує наводити приклади Комаровський. – А коли ви приступите до озеленення території, то врахуйте, що (норма закону) «не можна використовувати рослини, що викликають алергію» – наче є список рослин, на які алергії ніколи не буває».

«А як вам норма закону, згідно з якою персонал дитячого дошкільного закладу не повинен надягати на пальці перстені і використовувати біжутерію! Прийшли перевіряльники, зловили прибиральницю тьотю Машу з обручкою … даєш наповнення бюджету!», – зазначив він.

Як зазначив Комаровський, «подібних «норм» у Законі сотні! І десятки вимог, явно розрахованих на розумово відсталих читачів, типу «Перегорілі лампи підлягають своєчасної заміні», або «Форма тіньових навісів може бути прямокутна або кругла …» – а якщо овальна – так це незаконно!».

Наказ МОЗ є обов’язковим для дитячих садків всіх форм власності.

Детальніше з листом доктора Комаровського можна ознайомитися за цим посиланням.