Квасневський: Тимошенко - найбільша перешкода на шляху України до ЄС

"Однозначно, так, хоча ЄС ставить також дві інші умови: реформи виборчого законодавства та законів в сфері економіки. Навколо цього буде концентруватися наш рапорт" (йдеться про звіт Місії Кокса-Квасневського про стан виконання Україною вимог, необхідних для підписання Угоди про асоціацію – УНІАН), - сказав колишній Президент Польщі та учасник спеціальної моніторингової місії Європейського парламенту Олександр Квасневський, відповідаючи на питання журналіста польському виданню Rzeczpospolita.

Квасневський сказав, що обидві сторони прекрасно усвідомлюють "можливості, ризики та наслідки" ухвалення того чи іншого рішення.

"Я не можу надати жодних деталей, тому що знаходжусь всередині цих подій. Не можу бути джерелом інформації про переговори, які сам проводжу", - сказав екс-глава польської держави.

Екс-президент Польщі також висловив думку, що канцлер ФРН Ангела Меркель не буде змінювати свою позицію в справі Угоди про асоціацію з Україною після того як її партія, як прогнозується, виграє парламентські вибори.

"Німці повторюють, що Угоду буде підписано, коли України виконає умови Євросоюзу. Після виборів Берлін лише підтвердить цю позицію", - сказав Квасневський.

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Як повідомляв УНІАН, українська влада планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року.

Раніше ЄС висунув низку умов для підписання цього документу, серед яких було вирішення питання "політичного мотивованого правосуддя", символом якого європейські політики вважають "справу Тимошенко".

Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс і Олександр Квасневський прозвітують про перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 30 вересня. Рада Європейського Союзу прийматиме рішення 21 жовтня.