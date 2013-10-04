Свободівці принесли ФІФА націоналістичну символіку на вивчення

Про це в ефірі "Шустер.Live" повідомив депутат Олексій Кайда.

На тему: Рішення ФІФА у справі збірної України призупинене - президент ФФУ

"Сьогодні Ігор Мірошниченко і Андрій Ільєнко перебували в Цюріху і передали англомовну літературу про українських героїв, українську символіку. Вони пообіцяли за тиждень нашим депутатам дати свої висновки", - сказав депутат,Ж якого цитує Українська правда.

На питання, чи потрібен Україні закон про заборону використання фашистської символіки, кайда заявив, що "в тих радах, де "Свобода" має якийсь вплив, було ухвалено рішення про заборону комуністичної і нацистської символіки на території цих громад".

"У нас заборонено використання символіки фашизму. Не заборонено, але треба заборонити символіку комунізму – бо це однакові злочини. Тому зараз питання не в наявності закону, а в виконанні його", - відповів на це ж питання Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН раніше, спостерігач FARE (футбол проти расизму в Європі) поскаржився ФІФА на прояви расизму на стадіоні Львова під час матчу 6 вересня між Україною і Сан-Марино.

Спостерігачі FARE були розчаровані «ультраправими банерами», «штандартом дивізії СС «Галичина»; занепокоєння FARE викликав також ультраправий банер Good night, left side, а також людина на трибуні у майці з номером 88 – цей момент представник FARE розшифрував як Heil Hitler («Н» – 8-й номер літери англійської абетки).

Через розгляд апеляції України матч зі збірною Польщі все ж відбудеться за присутності вболівальників.