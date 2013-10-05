Росія відмовилася випустити українського рибалку під заставу

Про це повідомив представник українця в суді Олександр Кудінов в ефірі 5 каналу.

Заставу готовий був внести Петро Порошенко, пише Українська правда.

На тему: РФ відмовила Україні у поверненні вцілілого рибалки Федоровича додому

Кудінов звинуватив Україну в бездіяльності щодо звільнення рибалки.

"Я думаю, що вона нічого не робить. Я не бачу ніяких зусиль щось зробити, окрім одного консула, який постійно приїжджає і подавав клопотання", - поскаржився захисник.

З ним не погодився директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, який заявив, що українською державою, МЗС "щоденно здійснюються комплексні заходи - як правові , так і політико-дипломатичні з метою повернення Федоровича".

Довідка УНІАН. 17 липня 2013 року катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажа – Федорович – був врятований. Після зіткнення він потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Він чекає суду в Єйську.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників умисно протаранив український баркас.

28 серпня телеканал "1+1" у програмі ТСН обнародував відеосюжет про зіткнення. На відео видно, як судно прикордонників переслідує човен рибалок, а ті намагаються піти від погоні, а через деякий час відбувається зіткнення. Також чутно, як чоловіки з російського судна закликають один одного ще раз ударити баркас, який вже й так почав тонути. 29 серпня начальник Сектора зв'язків з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорна повідомила, що цей відеосюжет залучено до матеріалів слідства.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення стосовно нього кримінальної справи.

14 вересня Департамент інформації і преси МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій з урегулювання інциденту в Азовському морі повідомив, що справу Федоровича буде врегульовано в рамках законодавства РФ.

МЗС України за підсумками цих консультацій зажадало об'єктивно і всебічно розслідувати інцидент, а також повернути на Батьківщину Федоровича.

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону подало клопотання про зміну міри запобіжного заходу Федоровичу з підписки про невиїзд на взяття на поруки.

РФ відмовила Україні у задоволенні клопотання про зміну міри запобіжного заходу Федоровичу з підписки про невиїзд на взяття на поруки.