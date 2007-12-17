Тимошенко обіцяє гармонійні відносини з Росією

Відносини з Росією будуть стабільними, гармонійними і партнерськими. Про це в інтерв`ю «Известиям в Украине» заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

За її словами, питання постачання і транспортування газу будуть вирішені в ході переговорів. «Ми хочемо діяти так, щоб вигода України і Росії була взаємною», - сказала Тимошенко.

Лідер БЮТ відзначає, що не втрачаючи контактів з Росією, Україна повинна крок за кроком наближатися до Євросоюзу і Світової організації торгівлі . «Нам необхідно увійти до зони вільної торгівлі і добитися спрощення візового режиму для наших громадян», - підкреслила Тимошенко.

Главред