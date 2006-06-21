Безсмертний і Єхануров вирішили не переходити дорогу Порошенку

Політрада блоку «Наша Україна» відбудеться завтра, 22 червня, і на ній буде ухвалено остаточне рішення щодо входження блоку до помаранчевої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Тетяна МОКРІДІ.

Вона нагадала, що до блоку “Наша Україна” входять 6 партій. В ці хвилини відбувається політрада “Народного Союзу Наша Україна”. На порядку денному - питання створення коаліції та проведення з’їзду партії.

Як повідомляла Т.МОКРІДІ раніше, президія "Народного Союзу Наша Україна" вирішила запропонувати раді партії висунути кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

За її словами, інший претендент на посаду спікера Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зняв свою кандидатуру, після чого так само вчинив Юрій ЄХАНУРОВ.