Рибак оприлюднив кошторис витрат Ради на мільярд гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”, нагадавши, що оприлюднити кошторис вимагав голова фракції «Свобода» Олег Тягнибок.

Зокрема, як зазначили в прес-службі, що 7 жовтня Тягнибок під час засідання Погоджувальної ради наголосив на необхідності опублікування кошторису парламенту згідно з чинним законодавством. Лідер націоналістів звернувся з офіційним зверненням до голови ВР з проханням опублікувати кошторис, який був затверджений 4 липня 2013 року постановою Верховної Ради України № 420-VII.

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«Усупереч вимогам Регламенту, проект парламентської постанови "Про кошторис Верховної Ради України на 2013 рік" разом із проектом кошторису до 7 жовтня 2013 року так і не було офіційно оприлюднено. Тільки завдяки вимозі ВО «Свобода» керівництво парламенту виконало норму Регламенту. Цей приклад – чергове підтвердження того, що методи боротьби з режимом є ефективними тільки тоді, коли вони набувають суспільного розголосу», – наголосив Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада ухвалила свій кошторис на 2013 рік.

Тоді спікер Володимир Рибак виніс це питання на голосування без обговорення, зазначивши, що між фракціями ВР було досягнуто домовленості прийняти кошторис.

Опозиційні фракції виступали проти цього і не голосували за затвердження кошторису.

Депутати від опозиції заявили, що "це той же самий документ", який ВР 2 липня не змогла прийняти.

Згідно з текстом кошторису ВР, всього за поточний рік планується витратити 935 971 тис. грн. З цієї суми на здійснення законодавчої діяльності виділяється 516 млн грн.

На 2012 рік затверджений кошторис витрат ВР становив 869 млн грн.