ВР внесла зміни до бюджету-2013 щодо Нафтогазу
12:33, 10 жовтня 2013Політика
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Верховна Рада України ухвалила закон про внесення зміни до статті 6 Закону “Про державний бюджет України на 2013 рік” (щодо НАК “Нафтогаз України”).
Народні депутати голосують у сесійній залі ВР
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 393 зареєстрованих у сесійній залі.
Від Партії регіонів проголосували 187 депутатів, від “Батьківщини” - 1, від КПУ - 27, а також 16 позафракційних. Фракції «Свобода» та «УДАР» не голосували “за”.
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Після цього голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву в пленарному засіданні до 12.30.
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