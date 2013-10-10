ВР внесла зміни до бюджету-2013 щодо Нафтогазу

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 393 зареєстрованих у сесійній залі.

Від Партії регіонів проголосували 187 депутатів, від “Батьківщини” - 1, від КПУ - 27, а також 16 позафракційних. Фракції «Свобода» та «УДАР» не голосували “за”.

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Після цього голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву в пленарному засіданні до 12.30.