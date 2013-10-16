Янукович пропонує обладнати шкільні автобуси GPS-навігаторами

Про це, як передає кореспондент УНІАН, він сказав під час засідання Ради регіонів сьогодні в Борисполі (Київська область).

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«Прийшов час, коли ми повинні на шкільні автобуси поставити GPS. Що це такі великі витрати? І потрібно призначити такий орган, який контролюватиме рух шкільних автобусів. Щоб його можна було відстежити», - підкреслив глава держави.