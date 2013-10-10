Донецька міліція облаштувала свою чергову частину за західним зразком

Правоохоронці Донецького регіону показали, як виглядає їхня нова чергова частина, оснащена в кращих традиціях зарубіжних поліцейських управлінь. Електронна система відеоспостереження дозволить контролювати на цифровій карті в режимі реального часу як чергові частини 58 органів внутрішніх справ міст всього регіону, так і пересування нарядів міліції , оснащених GPS- трекерами , а також стежити за надзвичайними ситуаціями і координувати способи їх ліквідації, пише "Сегодня".

Як розповів начальник донецької обласної міліції Роман Романов , всього в регіоні встановлено близько 700 камер відеоспостереження , в тому числі камери на «Донбас Арені» , в парку імені Щербакова та інших місцях відпочинку , на залізничному вокзалі та в аеропорту , біля держустанов. Вони вже довели свою ефективність в обласному центрі - з їх допомогою розкриті десятки грабежів і розбоїв , крадіжки з автомобілів та викрадення золотих прикрас.

«А як були розкриті терористичні акти у США? За допомогою саме таких відеосистем. У тому ж Лондоні розкриваність злочинів дуже висока саме через те, що у місцевих поліцейських є можливість переглядати записи з камер і впізнавати по них злочинців. Ми намагаємося цей досвід переймати», - підкреслив генерал-майор.

Правоохоронці пояснили, що записи з камер відеоспостереження зберігаються у них певний час на спеціальних носіях і зможуть служити доказовою базою. Правда ще належить попрацювати над якістю переданого зображення, щоб можна було максимально достовірно ідентифікувати людей, що коять правопорушення. «Одне з питань, що виникає - якість камери: можливість наблизити, віддалити. Розподільча здатність камер повинно відповідати європейським стандартам, і ми зараз працюємо над цим», - кажуть правоохоронці.

Щодо того, чи порушує відеофіксація право громадян на конфіденційність персональної інформації, головний міліціонер області запевнив, що все законно. «Вулиця - це громадське місце, на ній може знаходитися хто завгодно. І наше завдання - убезпечити суспільство від тих злочинних або протиправних проявів, які відбуваються на вулицях наших міст. Жителі самі в цьому зацікавлені. Тут з правової точки зору проблем немає», - пояснив Роман Романов.

Під пильне око правоохоронців може потрапити практично кожен, адже крім 700 штатних камер в розпорядженні міліціонерів можуть виявитися і більше 5000 приватних. Наприклад, відеозаписи з камер, які встановлені в супермаркетах або банках, в майбутньому, можливо, також будуть використані в роботі міліції.

«Ми зацікавлені у співпраці з правоохоронцями, адже це допоможе нам посилити безпеку. Наші камери проглядають всі периметри на вулицях, кожен куточок у торговому залі, ми навіть встановлюємо відеокамери в підсобних приміщеннях. Вже зараз, якщо ловимо злодюжку, в обов'язковому порядку передаємо всі записи міліціонерам», - розповіли в службі безпеки великого супермаркету.