Віце-прем’єр: Непідписання Асоціації з ЄС буде чимось надзвичайним

Як повідомляє Урядовий портал, Україну на заході представляли віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко та голова Держінвестпроекту Владислав Каськів. Відкрив захід президент Польщі (1995-2005 рр.) Александр Кваснєвський.

Під час свого виступу Костянтин Грищенко відзначив незворотність євроінтеграційного курсу України та консолідовані зусилля влади і опозиції на шляху виконання Порядку денного асоціації.

По теме: Шанси України на підписання Угоди з ЄС швидко зменшуються - євродепутат

«В дуже короткий проміжок часу ми зробили більше, аніж було зроблено за останні 10 років. Не тому, що ми не хотіли цього робити, а тому, що не було консенсусу», - наголосив Грищенко.

«Непідписання буде чимось надзвичайним, у нас немає плану «Б», ми працюємо в напрямку успіху і укладення цієї Угоди», - додав Грищенко, підкресливши, що кінцевою метою для України є повноправне членство в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною за умови рішучих дій і відчутного прогресу в реформі виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і реформ у судовій сфері.

Підписання угоди може відбутися на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року.