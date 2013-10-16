Експерт прогнозує зниження істерії в діалозі між Росією та Україною

"Це зондування настроїв. Це не просто обмін листами. Перед Україною постало завдання - пригасити істеричну тональність російського істеблішменту, щоби надати нових обертів українській перспективі європейської інтеграції. Будь-які зустрічі не мають швидкого ефекту, але це дасть результат", - сказав експерт в коментарі Gazeta.ua.

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"Відбудеться зниження істерії в діалозі. Далі можна очікувати більш лояльного відношення Росії. Зараз переважатиме зваженість, оскільки Україна намагатиметься підтримувати баланс на Заході і Сході", - резюмував політолог.

Нагадаємо, у Калузі відбулась зустріч у форматі "тет-а-тет" прем'єр-міністра України Миколи Азарова і голови уряду Росії Дмитра Медведєва. Він зазначив перспективу співпраці в авіабудуванні, атомній енергетиці, в ракетно-космічній та інших наукоємних галузях. Медведєв нагадав також про будівництво заводу з виробництва ядерного палива в Кіровоградській області і закликав побудувати мостовий перехід через Керченську протоку. Азаров у свою чергу закликав Росію використовувати всі можливості, які надає зона вільної торгівлі СНД.