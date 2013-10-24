Хомутиннік не бачить політики у змінах до Податкового кодексу

Про це заявив на брифінгу народний депутат від фракції Партії регіонів, голова Комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

«Ті поправки, які були враховані, засмутили фракцію УДАР, яка вважає, що вони можуть перешкодити кандидату в президенти від фракції на майбутніх виборах. На мій погляд, як фахівця економічної, податкової справи, цей Податковий кодекс ніякого відношення до політичних відносин, до виборів минулих або майбутніх не має», - підкреслив Віталій Хомутиннік.

На тему: Рада затвердила норму, яка не дасть Кличку йти в президенти - Свобода

За його словами, поправки, про які йдеться, були запропоновані членом депутатської фракції ВО «Батьківщина» Ігорем Бриченком і одноголосно підтримані на засіданні Комітету з питань податкової та митної політики.

«Є поправка саме Бриченка, де сказано про те, як повинні оподатковуватися резиденти України, які мають постійне місце проживання за межами України, як вони повинні враховуватися в Україні... Інша поправка говорить, як іноземці, резиденти іншої країни повинні перебувати на обліку в Україні», - пояснив Хомутиннік.

Голова Комітету з питань податкової та митної політики зазначив, що вказані поправки були підтримані першим заступником голови Комітету та представником партії «Удар» Оксаною Продан. «Вона очолювала робочу групу, обробляла ці поправки в комітеті», - підкреслив він. Крім того, Віталій Хомутинник спростував інформацію про те, що Бриченко подав цю поправку за своїм підписом саме на його прохання.

За словами народного депутата, комітет не має права вносити до проекту зміни, якщо документ вже прийняла Верховна Рада. Ти не менш, Віталій Хомутинник не виключив, що у разі потреби Комітет внесе відповідні поправки.

«Після прийняття закону ми зібралися на третьому поверсі у спікера: лідери фракцій і члени комітету. Ми домовилися, що буде зібрано засідання комітету, ми порадилися, якщо щось не догледіли, то потрібно виправляти. Як виправляти? Можливо, готувати поправки», - підкреслив він.