РФ і Україна планують захищати екологію Азовського і Чорного морів

Представник Донського державного університету на зустрічі з міністрами закордонних справ Росії і України поцікавився у дипломатів, чи планують вони проводити екологічні дослідження з захисту Чорного і Азовського морів. Глава МЗС України Леонід Кожара зазначив, що Азовське і Чорне моря знаходяться на території України та Росії, і об'єднувати зусилля у захисті екосистем необхідно.

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"Іноді економічні інтереси переважають над іншими. У нас в чорноморських країнах існує ціла конкуренція - хто швидше і більше пробурить свердловин на шельфі Чорного моря і дістане звідти більше енергетичних ресурсів. А це завдає непоправної шкоди - ми були свідками багатьох техногенних катастроф за останні роки. І в Керченській протоці і в інших місцях Чорного та Азовського морів, відповідно, потрібно об'єднувати свої ресурси ", - сказав Кожара, повідомляє РІА Новости.

Сергій Лавров підтримав українського колегу. "Я абсолютно переконаний, що природу треба зберігати. Потрібно поєднувати економічний розвиток з її захистом".