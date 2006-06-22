Хто судитиме матч Україна-Туніс

Завершальний матч на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу 2006 між збірними України і Тунісу буде обслуговувати парагвайська бригада суддів на чолі з Карлосом АМАРІЛЬЄЮ. Допомагати будуть його співвітчизники Амеліо АНДІНО і Мануель БЕРНАЛЬ.

Як передає сайт «Терикон», у Німеччині 35-річний парагваєць вже обслуговував два матчі: США - Чехія (0:3), в якому він показав шість жовтих карток, а в грі Того - Швейцарія (0:2) попередив чотирьох гравців. Достатньо суворий арбітр, для якого "стандартними" є 6-7 попереджень за гру, при цьому він рідко призначає пенальті.