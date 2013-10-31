Польський експерт вважає малоймовірним звільнення Тимошенко

Про це експерт написав у спеціальному коментарі, яким володіє УНІАН.

Ольшанський вважає, що українська влада має намір перекласти на опозицію відповідальність за те, що Тимошенко залишиться у тюрмі.

”Усе вказує на те, що Партія регіонів ставить за мету так повернути справу, аби відповідальність за незвільнення Тимошенко покласти на опозицію, незалежно від того, чи буде ухвалено відповідний закон”, - зазначив експерт.

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На думку Ольшанського, партія влади може добитися цього двома шляхами.

У першому випадку ”регіонали”, котрі не мають у Верховній Раді достатніх для ухвалення закону 226 голосів, можуть ”недостатньо постаратися” для того, аби зібрати їх у позафракційних депутатів та потім заявити, що опозиція не підтримала закон, який дозволив би Тимошенко вийти на волю.

У другому випадку може бути ухвалений закон, в якому сама Тимошенко повинна дати згоду на те, аби виїхати на лікування без помилування.

”Відмова Юлії Тимошенко поїхати на лікування була б прекрасним алібі для Києва. Але цей варіант є більш ризикованим для влади, оскільки оточення Президента не може бути впевненим у тому, що Тимошенко відмовиться”, - написав експерт, нагадавши, що екс-прем`єр раніше неодноразово заявляла, що хоче скасування її вироку та мати можливість брати участь у політичному житті України.

Ольшанський також назвав нереальним ухвалення законопроекту у справі Тимошенко, який підготовлений її партією ”Батьківщина”, зазначивши, що він лише ускладнить дискусію в парламенті й розроблений у першу чергу з метою піару.

Крім того, експерт прокоментував одну із озвучених в ході дискусій ідей про те, що держава, яка прийматиме Тимошенко на лікування, повинна дати гарантії того, що вона повернеться в Україну.

”Якщо закон передбачатиме необхідність надання приймаючою державою гарантій того, що засудженого потім буде повернуто до країни (можливість згоди Німеччини на такі гарантії практично виключена), то звільнення Тимошенко перед самітом ”Східного партнерства” у Вільнюсі стане нереальним”, - вважає Ольшанський.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України планує розглянути три законопроекти, які мають вирішити ”питання Тимошенко”, наступного вівторка, 5 листопада.

Низка представників Євросоюзу заявляли, що без звільнення екс-глави українського уряду ЄС не погодиться підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті ”Східного партнерства”, котрий відбудеться 28-29 листопада.