Меджліс хоче спеціальний закон для кримських татар

Голова Меджлісу висловив стурбованість тим, що кримські татари не мають законодавчо закріплених гарантій свого збереження і розвитку як народ, що сформувався на території Криму і мав свою державність.

"Простіше кажучи: повертається корінний народ Криму, але в жодному законодавчому акті не врегульовані питання його розвитку, не гарантовані його права і не передбачені правові механізми їх реалізації в Україні", - пояснив він в інтерв'ю ZN.UA.

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Рефат Чубаров нагадав, що, відповідно до статті 11 Конституції України держава сприяє розвиткові української нації і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин.

"Але в законодавстві України немає навіть розшифровки того, хто такі корінні народи! Тому треба дати чітку відповідь на це питання", - підкреслив глава Меджлісу.

"Таким міг би стати закон "Про статус кримськотатарського народу в Україні", проект якого у свій час був зареєстрований у ВР України, однак до його розгляду справа не дійшла. Далі, якщо говорити про правові перспективи, то потрібно враховувати цей фактор при прийнятті виборчого законодавства. Повинні бути виписані чіткі правові механізми, які дадуть можливість кримським татарам як корінному народу брати участь в управлінні Криму", - зазначив Чубаров.

За його словами, кримські татари сьогодні слабо представлені в органах влади АРК та не можуть брати участь в управлінні автономією.

"А це, крім іншого, питання управління і розпорядження природними ресурсами Криму. І все, що пов'язано з місцями компактного проживання кримських татар, з певними періодами нашої історії і державності, з відновленням історичної топоніміки. Не будучи закріплено законодавчо, все це не дозволяє кримським татарам відчувати себе впевнено на своїй Батьківщині сьогодні і в майбутньому", - підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, 27 жовтня перший заступник Мустафи Джемілєва - Рефат Чубаров - був обраний новим головою Меджлісу кримськотатарського народу.