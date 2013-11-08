Про це заявив ініціатор кампанії Сергій Бондарчук, перебуваючи в Одесі.

«Ми продемонструємо, що українці підтримують європейський вибір та готові це зробити на референдумі, якщо він буде проводитись за новим, демократичним законом. Більше того, у разі посилення небезпеки зриву підписання асоціації цей захід може бути початком Євромайдану — акції народного тиску на владу з вимогами негайно виконати усі вимоги списку єврокомісара Фюле. Тому у політиків залишилось два тижні для прийняття необхідних змін, далі своє слово скажуть громадяни, вільні люди, які прагнуть європейського майбутнього», - заявив Бондарчук.

Він висловив думку, що довіряти нашу європейську перспективу виключно політикам — небезпечно, адже влада і опозиція демонструють неготовність до зрілої, консолідованої роботи заради євроінтеграції.

«Доля Угоди про асоціацію та європейського курсу вцілому стала заручником боротьби егоїстичних амбіцій різних кандидатів у президенти. Саме тому своє слово мають сказати громадяни, які згідно з Конституцією є джерелом влади та носієм суверенітету. Ми повинні нагадати політкам, що народ є господарем держави і позбавити політиків спекулювати на темі вибору нашого зовнішньополітичного курсу», - додав ініціатор кампанії.

Сергій Бондарчук повідомив, що уже більш ніж 250 тисяч українців підтримали ідею Єврореферендуму, поставивши свій підпис під вимогами змінити закон про народне волевиявлення та висловилися на підтримку європейського курсу України.

«Зараз по всій країні працює 100 інформаційних наметів та близько 200-т мобільних груп, які збирають підписи, поширюють проєвропейські матеріали та мобілізують волонтерів для акцій прямої дії на захист європейського курсу України», - повідомив Бондарчук.

Перебуваючи в Одесі громадсько-політичний діяч також взяв участь в громадській акції «Одеса за європейське майбутнє», дав інтрев’ю місцевим телеканалам та поспілкувався з місцевими блогерами у неформальній атмосфері.