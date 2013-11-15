До Тимошенко пустили її захисника Титаренка – ДПтС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«ДПтС України повідомляє, що зараз відбувається зустріч Ю.Тимошенко із захисником М.Титаренко», - йдеться в повідомленні.

При цьому в пенітенціарній службі наголосили, що «жодних обмежень на спілкування засудженої із захисниками не має».

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«Тому будь-які спроби окремих політичних діячів звинуватити Службу у порушенні закону та обмеженні доступу є недостовірними та носять виключно політично-провокативний характер», - заявили в ДПтС.

Як повідомлялося, сьогодні зранку пенітенціарна служба заявила, що Тимошенко хвора на ГРВІ. У зв'язку з цим до неї не пустили її соратників - Арсенія Яценюка, Юрія Луценка та Ірину Луценко. Також було скасовано заплановану зустріч з віце-президентом Європейської народної партії. Водночас донька Тимошенко назвала неправдою заяву ДПтС про застуду екс-прем’єр-міністра, через яку вона нібито не може зустрітися зі своїми політичними соратниками.

«Учора я була у мами цілий день і вийшла з харківської лікарні о 20.00. Жодної ознаки гострого респіраторного захворювання у мами на той час не було», - сказала Євгенія Тимошенко.