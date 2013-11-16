Наступного тижня розглянуть усі версії законопроекту про лікування в'язнів - Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключає, що наступного пленарного тижня винесе на голосування всі зареєстровані законопроекти, які стосуються лікування ув'язнених за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав в інтерв'ю журналістам.

Він зазначив, що на сьогодні “ні робоча група, ні комітет (йдеться про Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності — УНІАН) не розглянули і не прийняли ніяких рішень (щодо законопроектів)”.

Спікер додав, що вчора у ВР опозиція знову зареєструвала новий законопроект щодо лікування засуджених. За його словами, представники фракцій більшості заявили, що не працювали над цим законопроектом.

Рибак не виключив, “що на цьому тижні буде прийнято рішення узгоджувальної ради розглянути всі законопроекти. Я готовий винести їх на розгляд і на голосування. Я думаю, що часу іншого, як цей тиждень, у нас більше немає”.

При цьому він наголосив, що на даний час не бачить порозуміння між опозиційними і провладними фракціями щодо ухвалення законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном.

“Що стосується лікування, то на даний час не бачу ще порозуміння, що такий закон може бути прийнятий у ВР”, - сказав голова парламенту. При цьому він додав: “Поки що не бачу, але йдуть переговори досить складні. Поживемо, побачимо”.

Рибак висловив здивування з приводу того, що опозиція реєструє нові законопроекти щодо лікування ув'язнених за кордоном. Він зазначив, що на словах опозиційні депутати висловлюють бажання вирішити це питання, але “серед опозиції я бачу не все так чесно і благородно по відношенню до цих законів”.

Він додав, що парламентська більшість більш відкрито говорить про ці законопроекти і чітко заявляє свою позицію, “а тут ніби всі хочуть голосувати, але щось там не так просто”.