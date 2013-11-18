Янукович може особисто ухвалити рішення, яке задовольнить Європу - голова МЗС Австрії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це голова австрійського дипломатичного відомства заявив, прибувши на засідання Ради ЄС у закордонних справах, де міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають обговорити перебіг виконання Україною вимог для підписання Угоди про асоціацію на вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

"Ми потребуємо справедливості. Ми всі знаємо, що Янукович тримає вирішення справи (Тимошенко - УНІАН) у своїх руках. Бо він особисто може ухвалити рішення, яке задовольнить Європу", - сказав Шпінделлегер.

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"Ми матимемо зустріч з Президентом Януковичем цього четверга у Відні вранці, і ми намагатимемося переконати його зробити щось", - додав міністр.

"Тут питання правової системи України - тут не питання лише пані Тимошенко. Ми б хотіли, щоб було зрушення, - чи за допомогою нових законів чи рішення самого Президента", - наголосив Шпінделлегер.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорює тему саміту у Вільнюсі і, зокрема, готовності України до підписання Угоди про асоціацію, але остаточного рішення сьогодні ухвалюватиме.