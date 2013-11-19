Генконсул Німеччини назвав «Планом Маршалла» Угоду про асоціацію Україна-ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це генконсул заявив сьогодні в Донецьку на круглому столі, організованому Центром дослідження європейської єдності.

Говорячи про плани підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, Вольтер сказав: «Німеччина одержала велику підтримку, особливо США, після війни, це було названо «План Маршалла». І те, що зараз Євросоюз пропонує Україні, це теж можна назвати «Планом Маршалла» для України». При цьому він додав, що «Німеччина готова позичати, готова фінансувати».

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Генконсул нагадав, що після падіння Берлінської стіни Західна Німеччина підтримувала Східну.

Вольтер пояснив, що для модернізації української економіки необхідне достатнє фінансування, при цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день українці повинні вже «бачити й перспективи». Так, за його словами, ВВП Євросоюзу становить 25% від світового ВВП, тоді як ВВП Митного союзу – лише 3% від світового показника ВВП.

Водночас Вольтер підкреслив, що ЄС не виступає проти розвитку відносин між Україною та Росією.

«Євросоюз і ми хочемо, щоб Україна навіть поглиблювала свої відносини з Росією. Євросоюз сам має партнерство з Росією. У нас буде в січні саміт «Євросоюз-Росія», і це вже 20 років нашої співпраці. В перспективі ми хочемо розширення простору економічного розвитку від Атлантики до Владивостока. І ми впевнені, що так буде», - заявив генконсул ФРН.

При цьому він додав, що з великим оптимізмом бачить майбутню інтеграцію України з Євросоюзом.