ПР відмовляється ухвалити президентський законопроект про прокуратуру у першому читанні

Фракція Партії регіонів відмовилася підтримати пропозицію рекомендувати Верховній Раді ухвалити закон про прокуратуру в редакції першого читання, тобто в редакції, запропонованій Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію вніс на засіданні Комітету ВР із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності голова комітету Андрій Кожем’якін.

За це рішення проголосували лише 6 народних депутатів. Проти висловилися 8 народних депутатів.

Народний депутат Володимир Олійник (фракція Партії регіонів) висловив подив з приводу того, що народні депутати від опозиції відкликають свої поправки до цього законопроекту.

Представники Партії регіонів запропонували, щоб кожен народний депутат, поправки якого є до законопроекту, написав заяву про відкликання своїх поправок.

Олійник заявив, що Президент Віктор Янукович “ніде не сказав, що він обмежує наше право на внесення поправок”.

У відповідь народний депутат Валерій Карпунцов (фракція “УДАР”), який вніс до законопроекту ряд поправок, зауважив, що депутати від опозиції відмовляються від поправок, хоч “рішення болісно давалося”.

Він пояснив, що це зроблено для пришвидшення розгляду євроінтеграційних законопроектів.

Представники Партії регіонів все ж наполягли на тому, щоб комітет розглядав усі поправки.

На думку Кожем’якіна, це свідчить про те, що фракція Партії регіонів “затягує час”. “У мене є всі підстави так вважати”, - сказав Кожем’якін у відповідь на заперечення Олійника щодо затягування розгляду законопроекту.

Як відомо, до законопроекту внесено 804 поправки, з яких близько 400 - народними депутатами від Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопад, у засіданні робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном було оголошено перерву до моменту завершення засідання Комітету ВР із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.