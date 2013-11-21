Янукович їде до Австрії з офіційним візитом

На честь Януковича буде вишикувано почесну варту біля палацу Хофбург, після чого відбудеться його зустріч з федеральним президентом Австрії Хайнцем Фішером, повідомляє РІА Новости з посиланням на Федеральну прес-службу Австрії. Потім планується підписання міжурядової угоди про співробітництво у боротьбі зі злочинністю та прес-конференція двох президентів.

Глави держав відкриють австро-український економічний форум і будуть присутні при підписанні угоди про "транскордонний комбінований транспорт". Увечері Януковича будуть урочисто приймати у віденській ратуші, де планується також відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.

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На п'ятницю запланована зустріч Януковича з віце-канцлером і міністром закордонних справ Австрії Міхаелем Шпінделеггером. Зустрічі з федеральним канцлером Вернером Файманом офіційна програма не передбачає.

Австрію і Україну пов'язує спільна історія. До 1918 року нинішні Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, частини Тернопільської та Чернівецької областей України входили до складу Австро-Угорської імперії. Сучасна Австрійська Республіка послідовно підтримує європейський вибір нових держав, що утворилися на її території.

Виступаючи в понеділок у Брюсселі, Шпінделеггер охарактеризував Вільнюський саміт як "історичний пункт" для асоціації. Якщо Україна вступить в партнерство, це вплине на інші країни регіону, сказав він. Якщо ні, процес затягнеться. "Я вважаю, ми можемо це зробити", - наводить його слова австрійське інформаційне агентство АПА.