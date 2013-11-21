Відтепер за пияцтво водіїв каратимуть штрафом до 17 тисяч гривень (відео)

Тим, кого впіймають п'яним уперше, доведеться заплатити до 6 тис. грн штрафу. Якщо нетверезий водій попадеться вдруге, його оштрафують майже на $ 1 тисячу.

Якщо ж водія позбавили прав за пиятику, а він усе одно сів за кермо нетверезим – муситиме сплатити максимальний штраф у 17 тис. гривень, повідомляє ТСН.

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Закон також доповнили новою статтею про платне вилучення автомобіля порушника. Схожу норму нещодавно запровадили в Білорусі. Там машину вилучатимуть у водія, який удруге за рік упійманий п'яним. У США штраф за пиятику може сягнути $ 10 тисяч.

Найбільші в Європі штрафи – у Великій Британії. Там нетверезе водіння обійдеться автомобілісту в € 7 тисяч. Французи оштрафують лише на € 100. Але якщо п'яний водій спричинив ДТП, штраф може зрости аж до € 30 тисяч. У більшості азійських країн за таке порушення майже гарантований арешт та тюрма.

Тільки з початку 2013 року в Україні впіймали більше 100 тис. нетверезих водіїв. Автор поправок до закону, нардеп Володимир Олійник, упевнений: пити за кермом стануть менше. Навіть якщо враховувати те, що більшість п'яниць відкуповуються од покарання.

"Також сьогодні є корупція. Піймали – відкупився. Але по цій схемі буде дорожче відкупиться, все одно буде бити по кишені. Бо вже не 100 грн будуть брати, а тисячу", - вважає нардеп.