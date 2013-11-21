Спіймана на членстві в КПРС Фаріон порівняла себе з орлицею, а журналістів назвала гієнами (відео)

На питання журналістки одного з телеканалів, як вона прокоментує публікацію документів, що підтверджують її членство в Комуністичній партії, Фаріон засміялася і сказала : "Ніяк. Орлиці не сповідуються перед гієнами".

Нагадаємо, раніше журналісти отримали в Державному архіві Львівської області документи про членство Фаріон. До цього депутат категорично заперечувала своє членство в КПРС.

Відео: Українська Правда