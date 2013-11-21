До Верховної Ради прибули Кокс та Квасневський

Як передає кореспондент УНІАН, щойно вони пройшли кулуарами парламенту в напрямку до кабінетів керівництва ВР.

Кокс та Квасневський фактично не дали журналістам жодних коментарів.

На запитання щодо очікувань від сьогоднішнього засідання парламенту, Квасневський сказав: “Поживемо побачимо”.

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Своєю чергою, на запитання, чи знають представники місії про те, що робоча група, яка розробляє законопроект щодо лікування ув'язнених, ще не дійшла згоди і що законопроект про прокуратуру ще також не готовий, Кокс зазначив, що саме зараз їх мають поінформувати стосовно ситуації із цими законопроектами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада має розглянути необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС законопроекти: про прокуратуру, про внесення змін до законодавства про вибори та п’ять законопроектів щодо можливості лікування засуджених осіб за кордоном.

На ухваленні останнього законопроекту дуже наполягає ЄС, у разі ухвалення він надасть засудженій екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини.