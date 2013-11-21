У Держдумі вважають, що ЄС чинить "жахливий тиск" на Україну

Про це він написав у Twitter.

«Ще не підписавши угоду, ЄС вже поводиться з Україною як з напівколонією – вимагає і виставляє ультиматуми. Пристойності відкинуто. Жахливий тиск, який чинить ЄС на Україну, спростовує міф про демократичність Євросоюзу. Нею і не пахне. Замість неї - відвертий диктат», - вважає Пушков.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн - членів ЄС не прийняла рішення щодо Україні, проте залишила "відкритими двері" для Києва, якщо той виконає умови для підписання Угоди про асоціацію, заявив міністр закордонних справ головуючої в Євросоюзі Литви Лінас Лінкявічус.

Водночас Лінкявічус констатував, що українці "мають виконати необхідні умови, і вони це обіцяли зробити".