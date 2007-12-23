Тимошенко нічого не знайшла в акті про трагедію на шахті

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про безрезультативну роботу попередньої Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на шахті ім. О.Засядька в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Донецьку на зустрічі з сім`ями загиблих шахтарів.

«Я ознайомилася з актом про цю трагедію і нічого там не прочитала. Як такого акту, в якому мають бути виявлені всі причини трагедії, не існує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, в акті комісії викладено лише фактаж про аварію на шахті. «Жоден міністр або чиновник не зможе вам повернути ваших близьких або полегшити вашу душу. Але я знаю, чого ви хочете: щоб жоден чиновник не ухилився від відповідальності», - додала вона.

Прем`єр-міністр також вважає, що у вугільній галузі України існує хаос. «Створена така система, яка вичавлює з шахтаря все, що можна вичавити, і не захищає», - пояснила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що має намір взяти під особистий контроль ситуацію у вугільній галузі.

Глава уряду також повідомила, що, за оцінками фахівців, аварія на шахті ім. О.Засядька сталася в результаті збільшення в три рази інтенсивності виробництва. «Як наслідок, не вироблялася додаткова дегазація, і підвищена інтенсивність праці не дозволяла здійснювати додаткове очищення від пилу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Спочатку планувалося, що зустріч прем`єра з родичами загиблих шахтарів проходитиме без участі журналістів. Водночас, прем`єр-міністр, увійшовши до залу, звернулася до родичів з питанням, чи хочуть вони, щоб зустріч проходила у присутності ЗМІ. Сім`ї загиблих шахтарів висловилися за присутність журналістів, після чого всі представники ЗМІ зайшли в зал, де проходить зустріч.