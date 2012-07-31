70% українців проти вступу до НАТО (опитування)

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці липня 2012 року, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Серед найбільших прихильників євроінтеграції жителі Заходу (74%), дещо менше Центру (59%) і Півночі (56%).

Разом з тим, погіршилось останнім часом ставлення громадян до вступу України в НАТО: з 24% - в січні 2011 року, до 20% - в лютому 2012 року і до 17% - в липні 2012 року. Не підтримують вступ України до НАТО 70% опитаних. Ще 13% - не визначилися.

Яскраво вираженою є підтримка приєднання України до Північноатлантичного Альянсу тільки на Заході країни.

*** Опитування проводилося 14 - 27 липня 2012 року. Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю згідно з опитувальником (face to face).

Похибка репрезентативності дослідження (з вірогідністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більш як 2,2%, для значень, близьких до 30% - не більш як 2%, для значень, близьких до 10% - не більш як 1,3 %, для значень, близьких до 5% - не більш як 1%.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька.

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська.

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська.

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь.

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська.

Донбас: Донецька, Луганська.