Робота над законом для Тимошенко триває попри призупинення підготовки до асоціації з ЄС

Робоча група з розробки законопроектів щодо лікування ув'язнених за кордоном продовжує працювати, незважаючи на призупинення Кабміном підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні робочої групи народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко повідомила членів групи про відповідну інформацію, яка з'явилася у ЗМІ.

Проте народні депутати від Партії регіонів Віталій Журавський та від «Батьківщини» Геннадій Москаль й Ірина Луценко зауважили, що робоча група все одно має продовжувати працювати, адже її було створено розпорядженням голови парламенту, яке ніхто не скасовував, а сам законопроект стосується лікування усіх ув'язнених.

Засідання робочої групи триває.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Законопроект щодо лікування ув'язнених за кордоном є одним з євроінтеграційних, оскільки надасть екс-прем’єру Юлії Тимошенко виїхати на лікування за кордон, ВР має ухвалити його для підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.