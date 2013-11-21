Кокс, Кваснєвський і Томбінський летять до Тимошенко

Представник місії Європарламенту Олександр Квасневський відмовився коментувати рішення уряду про припинення роботи над угодою з ЄС і має намір сьогодні разом зі своїм колегою Петом Коксом, а також послом ЄС в Україні Яном Томбінським вилетіти до Харкова, щоб зустрітися з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти звернулися до Квасневського з проханням прокоментувати рішення Кабміну після його зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Проте Квасневський відмовився давати будь-які коментарі.

У свою чергу, Томбінський повідомив, що місія зараз же вилітає до Харкова. «Ми зараз відправляємося до Харкова», - сказав він.