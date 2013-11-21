Кокс, Кваснєвський і Томбінський летять до Тимошенко
15:51, 21 листопада 2013Політика
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Кваснєвський відмовився коментувати рішення уряду про призупинення роботи над угодою з ЄС.
Кокс і Квасневський летять у Харків / Фото: Офіційний сайт ВРУ
Представник місії Європарламенту Олександр Квасневський відмовився коментувати рішення уряду про припинення роботи над угодою з ЄС і має намір сьогодні разом зі своїм колегою Петом Коксом, а також послом ЄС в Україні Яном Томбінським вилетіти до Харкова, щоб зустрітися з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, журналісти звернулися до Квасневського з проханням прокоментувати рішення Кабміну після його зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Проте Квасневський відмовився давати будь-які коментарі.
У свою чергу, Томбінський повідомив, що місія зараз же вилітає до Харкова. «Ми зараз відправляємося до Харкова», - сказав він.
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