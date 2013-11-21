МЗС Німеччини заявив, що Євросоюз залишає в силі пропозицію для України

Європейський Союз зацікавлений у збереженні добрих відносин з Україною і залишає актуальною підготовлену пропозицію співпраці, але лише українці можуть вирішити, чи хочуть нею скористатися.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві міністра закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле, яка є у розпорядженні УНІАН.

"Ми зацікавлені у збереженні добрих відносин з Україною. Наша пропозиція справжнього партнерства залишається в силі. Все, однак, залежить, чи є в Києві воля розвивати європейський напрямок", - заявив міністр, коментуючи новину про призупинення Україною підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

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Вестервелле нагадав, що Євросоюз визначив кілька ключових моментів, які мають засвідчити, наскільки українська влада насправді зацікавлена в активізації співробітництва з ЄС.

"М'яч на полі України. Це суверенне право українців - вільно обирати свій власний шлях", - наголосив він.

"Європейський Союз зробив Україні далекосяжну пропозицію близької політичної та економічної співпраці. Ми б хотіли бачити Україну, котра розділяє наші цінності та спільно рухається до більшої свободи та процвітання", - додав Вестервелле.