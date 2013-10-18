Росія сама підштовхнула Україну до співпраці з Євросоюзом - експерт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку сьогодні в ефірі радіостанції «Русская служба новостей» висловив політолог, голова правління Інституту української політики та Фонду «Українська політика» Кость Бондаренко.

«Зниження ціни на газ, яке було обіцяно в квітні 2010 року, коли підписувалися між Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим Харківські угоди, не послідувало. І, відповідно, Україна, яка не може довгий час перебувати, скажімо так, незалежною від інтеграційних процесів, фактично була поставлена в ту ситуацію, коли довелося йти на захід. Це вибір, до якого підштовхнула, зокрема, й позиція РФ», - сказав Бондаренко. При цьому він додав, що Росія відкинула пропозицію України про співпрацю з Митним союзом за формулою «3+1».

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Він нагадав, що курс на зближення України з Євросоюзом був визнаний пріоритетним напрямком зовнішньої політики ще в 1995 році, а впродовж 2003-2010 рр. були прийняті відповідні закони.

Бондаренко підкреслив, що переговори про асоціацію з ЄС почалися в 2005 році, а в 2008 році було ухвалено рішення, що угода про асоціацію включатиме, зокрема, угоду про зону торгівлі.

За його словами, Україна намагалася тривалий час балансувати між ЄС, США, РФ та «іншими потужними гравцями, сфера впливу яких поширюється, зокрема, й на Україну».

«Проте останні кілька років були затьмарені тим, що взаєморозуміння на Сході було неможливо добитися. Особливо це відчувалося в економічній і в енергетичній сферах. І водночас Україна розуміла, що її економіка не може існувати тривалий час автономно, необхідно було вибрати один з інтеграційних шляхів. Після тривалих переговорів як у Москві, так і Брюсселі вибір ліг на Брюссель», - сказав він.

При цьому політолог підкреслив, що соціологічні дослідження показують, що прихильників європейської інтеграції в Україні на сьогоднішній день близько 56-60% і це число зросло практично вдвічі з 2010 року, коли було 32% прихильників європейської інтеграції, додав він.