Янукович намагається виторгувати асоціацію без вирішення питання Тимошенко - політолог

Головною метою призупинення підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС - це торгівля з Європою за те, щоб асоціація була підписана без питання по Тимошенко.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН політолог Андрій Окара.

Він переконаний, що «розпорядження Кабміну України щодо призупинення підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не слід вважати як остаточний кінець для процесу євроінтеграції та непідписання Угоди 28 листопада. У Януковича є можливість цю ситуацію змінити протягом тижня до ранку 28 числа. Я думаю, що головна мета того, що сьогодні відбулося - це торгівля з Європою за те, щоб асоціація була підписана без питання по Тимошенко».

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Політолог висловив думку про те, що «розпорядження Кабміну не є якимось остаточним рішенням, а є рефлексивною грою. Янукович розуміє, що в нього є ще тиждень для вирішення тих питань і тому він почуває себе досить непогано, він маніпулює євроінтеграційним процесом і, поки що перевага на його боці, він може вирішити це питання протягом тижня, як вважає за потрібне. Для цього необхідно, щоб в першому читанні були прийняті усі єврозакони, крім закону по Тимошенко, а щодо екс-прем'єра, то до ранку 28 числа він може видати указ про її помилування».

Окара оцінює шанси на підписання Угоди у Вільнюсі на рівні 30%, і вважає, що говорити про провал у Вільнюсі ще зарано.

Крім цього він зауважив, що «зараз така ситуація, коли ЄС зацікавлений в тому, щоб асоціацію було підписано у Вільнюсі, але якщо у Вільнюсі цього не відбудеться, але з української сторони буде зацікавленість і виконання тих умов, які ЄС ставить, це може відбутися раніше, ніж 2015 рік», - переконаний експерт.