Європа має надати конкретну допомогу для підписання Асоціації - посол України при ЄС

Про це йдеться в листі постійного представника України при Європейському Союзі Костянтина Єлісєєва виданню Financial Times, пише "Дзеркало тижня. Україна". У листі автор прокоментував публікацію FT про Україну від 12 листопада "На який шлях згорнути?" (Which way to turn?).

"Україна вже ясно показала, який шлях обрати. Ви навряд чи знайдете будь-яку іншу державу в Європі, яка тільки за останні півроку доклала подібні надзусилля у справі фундаментальних реформ, незважаючи на зовнішній тиск, описаний в статті. Це - доказ чіткого європейського вибору України, вибору на користь болючих, але життєво важливих реформ, замість легкої і пасивної здачі пострадянському стилю правління", - пише український дипломат.

Водночас, за словами Єлісєєва, все ще неясно, чи готовий ЄС прийняти цей непохитний вибір України.

"Незважаючи на очевидний прогрес України, деякі країни-учасники ЄС продовжують прикриватися Юлією Тимошенко як виправданням для непідписання договору про асоціацію. Я сумніваюся в чесності такої позиції", - зазначив він.

При цьому він зазначає, що ЄС доведеться розділити з Україною відповідальність за підписання угоди про асоціацію.

"Євросоюз повинен вийти за рамки декларативної солідарності з Україною, яка тільки провокує подальший зовнішній тиск третьої сторони і її готовність покарати Україну за погану поведінку. В нинішніх обставинах немає ніякої альтернативи підписанню договору про асоціацію на Вільнюському саміті й його подальшого застосування", - підкреслив посол України в ЄС.

Єлісєєв також зазначив вичікувальну позицію ЄС щодо України. На його думку, Євросоюз повинен діяти, пропонуючи Україні конкретні види підтримки.

На думку дипломата, такими заходами повинні стати: підтримка відновлення співпраці між Україною та МВФ; надання фінансової допомоги; вихід на європейські ринки української продукції, що відповідає нормам ЄС; спрямування допомоги ЄС на потреби виконання подальших реформ згідно з угодою про асоціацію; залучення фінансових ресурсів для модернізації української газопранспортной системи та запобігання реалізації політично мотивованого проекту "Південний Потік"; просування у вирішенні проблеми застарілих антидемпінгових заходів проти українського експорту, яка не зрушується з місця з кінця 20-го століття.

"ЄС все ще може повернути своє обличчя до України замість повернення спиною у вирішальному моменті в європейській історії", - резюмував Єлісєєв.