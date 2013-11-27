Тимошенко відмовилася припинити голодування - Кожем'якін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниця” у Харкові після відвідування Тимошенко сказав її захисник Кожем'якін.

“Юлія Володимирівна сказала: “Я вирішу сама, це моя справа. Я прийняла рішення і буду триматись до тих пір, поки зможу”. Ми намагалися її вмовити, Але вона сказала: “Ні. Я буду дивитись на 29-те, буду дивитись на події у Вільнюсі, а потім вирішу”, - сказав Кожем'якін.

На тему: Тимошенко другий день продовжує голодування на підтримку Євромайдану – донька

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 29 листопада.