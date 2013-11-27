Тимошенко відмовилася припинити голодування - Кожем'якін
16:50, 27 листопада 2013Політика
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Юлія Тимошенко, незважаючи на умовляння захисників Сергія Власенка і Андрія Кожем'якіна та доньки Євгенії Тимошенко, відмовилася сьогодні, 27 листопада, припинити голодування на підтримку учасників Євромайдану.
Тимошенко продовжує голодувати, заявляє Кожем'якін
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниця” у Харкові після відвідування Тимошенко сказав її захисник Кожем'якін.
“Юлія Володимирівна сказала: “Я вирішу сама, це моя справа. Я прийняла рішення і буду триматись до тих пір, поки зможу”. Ми намагалися її вмовити, Але вона сказала: “Ні. Я буду дивитись на 29-те, буду дивитись на події у Вільнюсі, а потім вирішу”, - сказав Кожем'якін.
На тему: Тимошенко другий день продовжує голодування на підтримку Євромайдану – донька
Як повідомляв УНІАН, Тимошенко 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 29 листопада.
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