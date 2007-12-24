Балога каже, що у Тимошенко з Ющенком немає й не буде жодних конфліктів

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО налаштований на співпрацю з новим урядом у режимі якісного партнерства.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.БАЛОГИ.

Він зазначає, що після формування Кабінету Міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО у деяких засобах масової інформації з’явилися коментарі про майбутню співпрацю між урядом і Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, зміст і тональність яких програмують у суспільстві песимістичні очікування щодо характеру і перспектив цієї взаємодії.

«Різноманітні віщування на цей рахунок народжені на голому місці. З боку Президента у співробітництво з цим складом Кабінету Міністрів ані зараз, ані в перспективі не може бути закладено жодного конфліктогенного чинника. У співпраці з урядом глава держави не має інших мотивів, окрім тих, які випливають з національних інтересів і повноважень, закріплених у Конституції», - підкреслив В.БАЛОГА.

Він наголосив, що глава держави впливав на процес створення нового Кабміну виключно в межах своїх конституційних прерогатив, а також як лідер демократичного табору, представники якого перемогли на позачергових парламентських виборах і утворили більшість у Верховній Раді шостого скликання. Президент робив усе від нього залежне, аби країна якнайшвидше одержала професійний, дієздатний і ефективний уряд, нагадав В.БАЛОГА.

За його словами, зокрема, В.ЮЩЕНКО невідкладно вніс на затвердження ВР кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО, схвалену коаліцією, а також без зволікань зробив повторне подання, коли більшість заявила про збої в електронній системі підрахунку голосів, яка дала викривлений результат голосування. Одночасно з представленням кандидатури на посаду прем’єр-міністра глава держави запропонував свої кандидатури на посади міністрів оборони і закордонних справ. Президент підтримав і змінену процедуру голосування щодо керівника та всього складу Кабміну, що мало гарантувати прозорість їх обрання.

Водночас, зауважив В.БАЛОГА, така урядотворча активність глави держави дала окремим політикам привід говорити про «президентський Кабмін» і особливу відповідальність В.ЮЩЕНКА за його діяльність. У цьому зв’язку керівник Секретаріату наголосив, що уряд формувала виключно коаліція демократичних сил на основі домовленостей, підписаних їхніми лідерами. «Згадаймо, що розподіл міністерських постів у співвідношенні 50 на 50 закріплено в коаліційній угоді між блоком «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ. Саме вони після двосторонніх консультацій вирішили, що БЮТ опікуватиметься економічним блоком уряду. Президент жодним чином не втручався у внутрішньокоаліційний діалог. З іншого боку, він реалізував свій конституційний обов’язок і запропонував ті кандидатури на посади міністрів оборони і закордонних справ, які вважав оптимальними», - сказав В.БАЛОГА.

Окремо керівник Секретаріату висловився про пов’язування деякими політиками та ЗМІ взаємодії між главою держави та Кабінетом Міністрів з перспективою президентських виборів. «Це щонайменше передчасно, а щонайбільше – даремно. Президент і уряд мають повноваження, чітко зафіксовані у Конституції. Глава держави діє за логікою, яка виписана у відведених йому положеннях Основного Закону, і не має інших мотивів у своїй діяльності. Перед Кабміном стоїть сила-силенна непростих завдань, які рано чи пізно, але потрібно вирішувати. Окремі з них, наприклад, повернення вкладникам заощаджень у радянському Ощадбанку, випливають з передвиборчих обіцянок БЮТ і покладаються на економічний блок новоутвореного уряду. Погодьтеся, віднайти понад 120 мільярдів гривень – справа нелегка. Тому нині варто думати про нагальне, а не про примарне. Президент завжди налаштований на співпрацю з будь-яким урядом в режимі якісного партнерства, в основі якого – інтереси суспільства та держави», – наголосив В.БАЛОГА.