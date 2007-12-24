Янукович став рекордсменом

Головним прорахунком уряду Віктора ЯНУКОВИЧА економічний експерт Школи політичної аналітики при Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» Сергій КИСЕЛЬОВ вважає високу інфляцію.

В інтерв’ю УНІАН експерт окреслив основні здобутки та невдачі колишнього уряду. «За прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА спостерігався відносно високий рівень зростання ВВП, – сказав він. – Водночас основною причиною цього була не політика уряду, а доволі високі світові ціни на металургійну продукцію протягом останніх двох років».

Уже з лютого 2007 року, за словами експерта, “ми бачимо тенденцію гальмування росту ВВП, і через це відповідний макроекономічний прогноз в бюджеті 2008 року має бути скорегований в бік пониження».

Іншим успіхом уряду В.ЯНУКОВИЧА С.КИСЕЛЬОВ назвав зростання обсягу прямих іноземних інвестицій. «Інвестиції зростали, – наголосив він, – але насамперед це було пов’язано з купівлею українських банків іноземними банківськими групами. Активний інтерес до наших банків спостерігається вже три-чотири роки, і він дуже опосередковано пов’язаний з урядовою політикою».

Щодо прорахунків, то, як відзначив експерт, найголовніший з них, “безумовно, значна інфляція – 14,2% за 11 місяців 2007 року і майже 22% за весь час прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА”. При цьому він зауважив, що відносно високий рівень зростання ВВП не є виправданням для інфляції: у Китаї торік зростання ВВП становило 11,1%, а інфляція – лише 1,7%.

Інфляція, за словами економіста, великою мірою знівелювала підвищення зарплат і виплату матеріальної допомоги. «За десять місяців 2007 року реальна зарплата, – сказав він, – зросла лише на 12,6%. Для порівняння, за аналогічний період 2006 року – на 20,6%».

За період прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА, відзначив С.КИСЕЛЬОВ, значно зросло і боргове навантаження на українську економіку. «Активізація політики державних запозичень розпочалася ще восени 2006 року, – пояснив він, – і значною мірою була пов’язана з незбалансованістю державного бюджету. Лише за третій квартал 2007 року зовнішній борг сектора державного управління зріс на $470 млн.».

Загалом С.КИСЕЛЬОВ підтримав заклики В.ЯНУКОВИЧА розбудовувати практичні економічні відносини з Російською Федерацією. «Водночас викликає подив, – зауважив він, – що такий підхід не був реалізований під час прем’єрства Віктора Федоровича. Так, зокрема, ціна на російський газ зросла до $179,5 за тис. кубометрів – значно вище, ніж обіцяв сам екс-прем’єр ($150-160). Для порівняння, Білорусь, при всіх її антиросійських заявах отримала газ за ціною $119. Та ще й «газовий» кредит від Росії на $1,5 млрд.».