Арбузов вважає, що людям поки рано «шукати правду» на Майдані

Про це він сказав у своїй заяві, показаному в ефірі випуску новин на телеканалі «1+1».

Арбузов зазначив, що необхідно провести розслідування з використанням фото- і відеоматеріалів.

Якщо будуть виявлені винні, то вони, підкреслив Арбузов, будуть покарані.

«Якщо будуть якісь провини, то люди будуть покарані. Це однозначно. Потрібно заспокоїтися, почекати, розібратися і потім буде зрозуміло, що сталося. Нічого не сталося, чого не можна було б повернути. Я не вважаю, що сьогодні вже потрібно піднімати народ і шукати правду на Майдані», - сказав Арбузов.

Він також зазначив, що негативно ставиться до насильства.

«Я до насильства ставлюся дуже погано, як і все суспільство до цього ставиться дуже погано», - підкреслив перший віце-прем'єр-міністр.