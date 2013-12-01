В опозиції заявили, що влада хоче ввести надзвичайний стан і готує водомети

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Майдані Незалежності в Києві.

За словами Тягнибока, за наявною інформацією «машини з водометами, які вони закупили за бюджетні кошти і проти яких ми протестували, вони їх повезли заправляти», - сказав Тягнибок.

«Ми знаємо, що вже зараз заправляються водомети. Влада для того і влаштувала цю провокацію щоб застосувати силу у відповідь», - наголосив Тягнибок.

Водночас він закликав мітингувальників не панікувати і продовжувати стояти на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиційних партій Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк заявили, що в провокаціях біля Адміністрації Президента беруть участь так звані «тітушки» та переодягнені курсанти міліцейських вишів. Вони наголосили, що опозиція немає жодного відношення до цих подій і відмежовується від них.

«Ми знаємо, що ви хочете ввести надзвичайний стан. Але ми закликаємо вас відкличте своїх провокаторів із Банкової. Жодна опозиційна політична сила не має відношення до того, що відбувається», - заявив Яценюк, звертаючись з Майдану до Президента України Віктора Януковича та секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Сьогодні близько півтисячі молодиків спортивної статури із закритими обличчями прорвали кордон міліції та імітували захват Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно.

Журналісти, які перебувають на місці події, зазначають, що провокатори викрикують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою. Вони кидали в спецназ різні предмети, в тому числі каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонструють добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знають їхню тактику поведінки.