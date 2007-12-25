Верховна Рада офіційно попередила, що збереться сьогодні
09:17, 25 грудня 2007Політика
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Місце зустрічі змінити не можна, а час?
Верховна Рада України проведе пленарне засідання у вівторок, 25 грудня.
Про це повідомляє прес-служба ВР.
Згідно з повідомленням, засідання розпочнеться о 16:00.
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 14-ти народних депутатів, які ввійшли до складу нового уряду.
Верховна Рада ухвалила рішення провести наступне пленарне засідання після вирішення Центрвиборчкомом питання про визнання обраними народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у народні депутати відповідно у виборчих списках блоку НУ - НС і БЮТ.
Засідання ЦВК заплановане сьогодні на 11:00.
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