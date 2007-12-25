Верховна Рада офіційно попередила, що збереться сьогодні

Верховна Рада України проведе пленарне засідання у вівторок, 25 грудня.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Згідно з повідомленням, засідання розпочнеться о 16:00.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 14-ти народних депутатів, які ввійшли до складу нового уряду.

Верховна Рада ухвалила рішення провести наступне пленарне засідання після вирішення Центрвиборчкомом питання про визнання обраними народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у народні депутати відповідно у виборчих списках блоку НУ - НС і БЮТ.

Засідання ЦВК заплановане сьогодні на 11:00.